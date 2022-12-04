Введение в храм Пресвятой Богородицы – это большой христианский праздник, который православные Украины отмечают 4 декабря. В народе его также называют Третья Пречистая. Также это один из двунадесятых праздников и посвящен Деве Марии. Что нельзя делать в этот день — читайте ниже . Традиции и обычаи праздника На Введение в храм Богородицы принято читать молитвы и посещать богослужения. В этот день беременные и бездетные молятся о благополучных родах. Как известно, Богородица считается покровительницей женщин, поэтому они молятся о счастливой женской судьбе. Также существует традиция приводить детей в храм на первую исповедь в их жизни. Правильно провести праздник с родными и близкими, а также сходить куда-нибудь вместе с ребёнком. Что нельзя делать в этот день В этот день нельзя веселиться и запрещается делать тяжелую работу. К тому же, нельзя шить и вязать. Кроме того, нельзя заключать браки и венчаться. Соответствующий запрет распространяется на все дни Рождественского поста, но особенно силен на Третью Пречистую. Запрещено в этот светлый праздник ругаться, завидовать, осуждать других людей и желать зла. Также нельзя давать и брать деньги взаймы. Наши предки заметили, если в этот день погода хорошая, то и осень будет хорошая. Снег весь день не тает – к хорошему урожаю в следующем году; Если небо с утра ясное и синее – то к быстрому похолоданию; Если будет сильный мороз, то он продержится до Рождества; В этот день если первой в гости придет женщина — жди неудачи, если мужчина — хозяев дома ждут богатство. Раньше мы сообщали, когда в Украине будут праздновать Рождество. Также мы писали, когда в 2023 году будут отмечать самые большие церковные праздники.