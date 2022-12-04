Заявление президент Франции Эммануэль Макрон усилило российскую информационную операцию о необходимости Запада обсудить "гарантию безопасности" для Москвы. Об этом сообщает РБК-Украина с ссылкой на Институт изучения войны (ISW). В своем интервью 3 декабря Макрон заявил, что Западу следует подумать, как относиться к "гарантиям безопасности" для России, если президент Владимир Путин согласится на переговоры по прекращению войны в Украине. "Эта тема будет частью тем для мира, поэтому нам нужно подготовить то, что мы готовы сделать. Как мы защищаем наших союзников. Как дать гарантии России в тот день, когда она вернется за стол переговоров", – заявил Макрон. "Гарантии безопасности", которые требует Россия, приводят к частичному демонтажу НАТО путем возвращения к границам 1997 года и предоставлению Москве права вето на дальнейшее расширение альянса. Министр иностранных дел России Сергей Лавров в своем выступлении сослался на эти требования 1 декабря, напоминают эксперты. "Требование России по поводу "гарантий безопасности" является частью большей российской информационной операции, в которой НАТО изображается как провокатор вторжения в Украину", — говорится в отчете ISW. Аналитики считают, что "гарантии безопасности", которые Украина, НАТО и остальная Европа примут от России после неспровоцированной и жестокой войны, могут быть более подходящей темой для разговора западных лидеров, планирующих переговоры с Москвой. Напомним, ранее президент Франции Эммануэль Макрон заявлял, что будущая архитектура безопасности Европы должна включать и отдельные гарантии России. Также мы писали, что, по словам президента Владимира Зеленского, Украина подготовила и предложила партнерам документ о гарантиях безопасности нашей страны. Киев готов подписать его уже в этом году. Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.