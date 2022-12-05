Западные санкции мешают России закупать нужные материалы для пополнения запаса боеприпасов. Об этом Государственный секретарь США Энтони Блинкен рассказал в эфире телеканала CNN, передает РБК-Украина, ссылаясь на "Голос Америки". Он отметил, что эффект от санкций виден не в полном объеме и со временем он станет еще более заметным. "Мы видим разрушительные последствия санкций во всех сферах экономики, и эти последствия только усугубляются", – говорит политик. Блинкен отметил, что санкции, помимо прочего, отражаются на оборонной, аэрокосмической, энергетической и телекоммуникационной сферах. Напомним, что Еврокомиссия представила странам-членам ЕС девятый пакет санкций против России, касающийся финансовых структур. Напомним, РБК-Украина писала о том, что премьер Денис Шмигаль рассказал, что Украина ожидает девятого пакета санкций против России. Между тем, главы МИД семи стран, недавно прибывших с визитом в Киев, также согласились усилить санкционное давление против страны-оккупанта. Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.