Германия направит почти 10,5 млрд. долларов на покупку 35 американских истребителей пятого поколения F-35. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Bloomberg. Отмечается, что поставить истребители планируется в период с 2026 по 2029 год. Деньги на их приобретение выделят из специального фонда для укрепления Вооруженных сил Германии в 100 млрд долларов. По информации агентства, ФРГ также получит ракеты класса "воздух – земля" и наземную инфраструктуру. Ранее Госдепартамент США одобрил продажу Германии истребителей F-35, боеприпасов и сопутствующего оборудования на 8,4 миллиарда долларов. Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.