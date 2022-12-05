Конституционный суд Италии признал законным решение властей об обязательной вакцинации от COVID-19 для некоторых категорий населения. Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на The Local. Так, согласно решению правительства Италии, с 1 декабря вакцинация стала обязательной для медицинского и школьного персонала, правоохранителей, а также людей старше 50 лет. Суд признал, что такое решение в период пандемии является обоснованным. Поэтому теперь все, кто отказался от вакцинации, но попадает под эти категории, могут быть оштрафованы на 100 евро. Таких людей сейчас около 1,9 млн. Напомним, что в мире по крайней мере 90% населения имеют определенный иммунитет к коронавирусу. Но "снижение бдительности" к болезни провоцирует появление нового варианта COVID. Впрочем, во Всемирной организации здравоохранения заявили, что еженедельное количество смертей от COVID-19 уменьшилось на 90%, считая с начала года. Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.