Войска РФ ночью 5 декабря наносили удары по промышленной инфраструктуре Запорожья. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram главы Запорожской ОВА Александра Старуха. По предварительным данным, никто не пострадал. "Враг продолжает терроризировать жителей областного центра. Ночью нанесены ракетные удары по промышленной инфраструктуре города. Спасательные работы продолжаются", — сообщил Старух.

оккупанты продолжают терроризировать Запорожье, устраивая ночные обстрелы / t.me/starukhofficial Ранее секретарь Запорожского горсовета Анатолий Куртев сообщил, что российские войска ночью нанесли ракетные удары по объектам энергетической и промышленной инфраструктуры. Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.