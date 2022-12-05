Сегодня, 5 декабря, в Украине после морозной ночи будет по-зимнему холодно, до +5 градусов днем. Осадки не ожидаются, а на востоке – даже солнечно. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на прогноз погоды синоптика Наталья Диденко. Погода в Украине "Сегодня днем максимальная температура воздуха будет составлять -2-5 градусов. На западе и юге — снова теплее, наивысшее от 1 мороза до 3 тепла. Практически повсюду будет порывисто, к сильному, ветер. Направление — с юго-востока", — рассказала она. По данным Диденко, осадков пока не видно – антициклон. А на востоке Украины – даже звездная ночь и солнечный день, прояснение. "Лишь вечером в понедельник в западных областях может появиться дождь", – добавила синоптик. Погода в Киеве В столице сегодня ожидается сухая, холодная ветреная погода. Ночью -6-9 градусов, днем -2-4 градуса. Гололедица! Как сообщалось, среднемесячная температура ноября в Киеве составила 3,1 градуса тепла, что выше климатической нормы на 0,5 градусов. Осадков было вдвое больше нормы. Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.