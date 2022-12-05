В Северной Каролине неизвестные открыли огонь двумя электрическими подстанциями, часть округа оказалась обесточена. Власти назвали инцидент целенаправленной атакой. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters. По словам шерифа округа Мур Ронни Филдса, мотив преступников неясен. Из-за перебоев с электричеством в понедельник будут закрыты школы. Инциденты расследуются местными, государственными и федеральными правоохранительными органами, включая ФБР. Около 64% ​​потребителей электроэнергии округа Мур остались без электричества в ночь на воскресенье преимущественно в сельской местности. Коммунальные службы обнаружили сломанные ворота и следы огнестрельного повреждения оборудования. Напомним, в прошлом году США объявили чрезвычайное положение после атаки на компьютерные системы крупнейшего трубопроводного оператора Colonial Pipeline Company. Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.