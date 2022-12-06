В Донецкой области российские оккупанты не прекращают штурмовые действия в районах Бахмута и Авдеевки, а в Луганской области военные ВСУ атакуют позиции захватчиков на линии Сватово — Кременная. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные Института изучения войны (ISW). В Луганской области российские войска продолжали защищать свои позиции на линии Сватово-Кременная от атак украинских военных во время контрследующей операции Сил обороны Украины в этих районах. В Донецкой области оккупанты продолжали наращивать успехи вокруг Бахмута, но еще не оцепили город и вели наступательные операции в районе Авдеевка-Донецк. Украинские источники утверждали, что небольшие российские штурмовые группы численностью 15-20 человек пытаются прорваться из-за позиций ВСУ. Российские оккупационные "власти" продолжали насильственно вывозить в РФ украинских детей с оккупированных территорий Донецкой и Луганской областей под предлогом того, что дети нуждаются в особом медицинском уходе. Войска РФ обстреляли более 20 населенных пунктов на правом (западном) берегу Днепра и продолжали наносить удары по Херсону. В Главном разведывательном управлении (ГУР) Министерства обороны Украины сообщили, что российские военные совместно с МВД России предпринимают шаги по запуску до февраля 2023 года электронной базы данных для документирования личных данных всех военнослужащих и ограничения их передвижения даже без формы. Ранее сообщалось, что бойцы ВСУ продвигаются в Луганской области и уже находятся в нескольких километрах от города Кременная. Эту информацию о продвижении в Кременную защитников Украины озвучивал также и глава Луганской ОВ Сергей Гайдай. Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.