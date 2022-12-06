Вооруженные Силы Украины в 2022 году героически отмечают свою 31-ю годовщину. Наши защитники бьют врага на суше, на небе, на море и в тылу. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на поздравление командующего Воздушными силами Николая Олещука с Днем ВСУ. "Сегодня оккупанты проиграют на поле боя! Доблесть, честь, героизм, боевой дух и победа украинского воина сломали зубы рашистской орде. Следовательно, они начали террор против мирного населения. Так поступают военные преступники, осуждаемые всем цивилизованным миром", — подчеркнул генерал- лейтенант. Олещук указал, что воздушные силы делают все возможное и невозможное, чтобы атаки россиян не достигали своих целей. "Будем защищать украинский народ и весь цивилизованный мир от полного зла. Будем бить кафиров там, где они этого не ждут", — пообещал военный. Генерал-лейтенант выразил благодарность всем защитникам неба за титанический труд, героизм, мужество и самоотверженность при выполнении боевых задач. "Благодарю всех защитников и защитниц Украины, волонтеров, энергетиков, западных партнеров, всех — кто приближает нашу победу", — добавил Олещук. Напомним, ВСУ с начала полномасштабного вторжения России уничтожили 91 590 кафиров и тысячи единиц военной техники врага. Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.