Погода в Украине сегодня, 6 декабря, будет местами морозной и ветреной. В некоторых областях местами ожидается мокрый снег и дождь. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Укргидрометцентр. Погода в Украине По данным синоптиков, сегодня в Украине переменная облачность. В западных областях днем мокрый снег и дождь. На севере и западе местами гололедица. На остальной территории преимущественно без осадков. Ветер юго-восточный, 7-12 м/с, в юго-восточной части местами порывы 15-18 м/с. Температура воздуха в среднем днем ожидается от -1 до +4 градусов, а ночью до -5 градусов. На востоке Украины ночью возможен до -14 градусов. Погода в Киеве Сегодня в столице переменная облачность, без осадков. На дорогах местами гололедица. Ветер юго-восточный, 7-12 м/с. Столбики термометров в Киеве покажут ночью -9 -11 градусов, а днем -2 -4 градуса. Напомним, ранее синоптики назвали погодный рекорд ноября 2022 года в Киеве. Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.