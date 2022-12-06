Российские оккупанты в ночь на 6 декабря нанесли ракетный удар по пригороду Запорожья. В результате атаки врага никто не пострадал. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram главы Запорожской ОВА Александра Старуха. "Одна из ракет попала по территории Степнянской территориальной общины. Повреждены объекты критической инфраструктуры и жилые дома", — отметил чиновник. Старух указал, что, по предварительной информации, в результате вражеской атаки жертв и пострадавших — нет. "Враг заплатит! Разрушенное отстроим! Главное берегите себя и своих родных", — добавил глава ОВА.

оккупанты ночью обстреляли ракетами Запорожья / (t.me/starukhofficial) Напомним, в Запорожье ночью 6 декабря прогремели взрывы. В городе и области была объявлена воздушная тревога. Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.