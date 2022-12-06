В Украине с начала полномасштабного вторжения РФ 24 февраля и по состоянию на данный момент пропали без вести около 15 тысяч граждан. Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на Facebook Уполномоченного Верховной Рады по правам человека Дмитрия Лубинца. Так, чиновник в этой статистике привел данные Международной комиссии по пропавшим без вести. "В связи с полномасштабной вооруженной агрессией России против Украины 15 000 человек пропали без вести. Вы только представьте, судьба тысяч людей неизвестна. Кого-то из них уже, возможно, нет в живых. Их всех ищут родные и безграничные страдания в семьях от неизвестности", — говорится в публикации. Не уточняется, идет ли речь в этих статистических данных только о гражданских, или охватывает цифра также и военных и представителей различных силовых ведомств. Отметим, в конце ноября в МВД сообщили, что с начала российской широкомасштабной войны в Украине полицейским удалось разыскать около 30 тысяч человек, а всего с 24 февраля правоохранители получили около 48 тысяч сообщений о пропавших без вести. Напомним, в июле власти заявили, что более 7000 украинских военных являются без вести пропавшими. Через месяц после этого заявления стало известно, сколько из них было обнаружено в российском плену. Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.