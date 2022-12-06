Российские массированные ракетные удары по украинской гражданской инфраструктуре и энергетическим объектам не помогут агрессору ослабить дух защитников Украины в противостоянии захватчикам. Об этом заявила посол Великобритании в Украине Мелинда Симмонс, передает РБК-Украина со ссылкой на ее Twitter. Она назвала российские атаки циничными и жестокими, но такие попытки запугать украинцев или сломать их дух – бесполезны. "Российские ракетные удары по гражданской энергетической инфраструктуре Украины являются жестокими, циничными и неэффективными против украинского духа и решительности", — говорится в публикации.

Фото: скриншот twitter.com/MelSimmonsFCDO Напомним, что предыдущие российские атаки на энергетическую инфраструктуру Украины, произошедшие 22 октября, посол Британии назвала военным преступлением. Ранее сообщалось, что 5 декабря ВСУ во время российской ракетной атаки сбили более 60 из 70 ракет. Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный поблагодарил партнеров за переданные Украине комплексы ПВО и ПРО. Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.