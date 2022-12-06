6 декабря православные чтят память святого Амфилохия Иконийского. В материале Styler вы прочтете обо всех приметах и запретах этого дня. Также мы расскажем, кого сегодня поздравить с именинами. Что известно о святом Святой был епископом Иконии, другом Василия Великого и Григория Богослова. Один из отцов церкви. Родился святой Амфилохий в благочестивой семье в Каппадокии (Малая Азия). В молодости хотел стать адвокатом, но позже решил покинуть мир и посвятить себя служению Богу. Он жил в пустыне, где себе выращивал разные овощи. В 374 году был избран епископом города Иконии. Тогда же он созвал Иконийский Синод, на которых осудил еретиков-македониан, отрицавших божество третьего лица Бога. На эту тему Амфилохий даже сочинил сочинение. Также он сражался против ариан. За верность Бог наделил Амфилохия даром исцеления молитвой. Наши предки заметили, если в этот день погода будет хорошая, то и осень будет хорошая. Люди гуляли, пели, играли, устраивали гуляния с пирогами и пивом. Радовались они тому, что окончательно установился санный путь. Также в этот день почитали тех, кто ушел на войну. А матери пытались сделать своим сыновьям обереги, защищаемые во время боя. В этот день люди молились, чтобы Бог избавил их от врагов. Какие главные приметы этого дня на небе плывут низкие облака – ждите похолодания; 6 декабря вокруг луны есть тусклые и розовые кольца, так что вскоре начнутся морозы; В этот день нельзя слиться, обижаться и конфликтовать. Также церковь запрещает выбрасывать остатки пищи – лучше отдать их нищим или животным. 6 декабря День ангела отмечают Николай, Емельян, Юрий, Александр, Алексей, Борис, Григорий, Иван, Митрофан, Серафим, Федор. Читайте также о праздниках, которые будут отмечать украинцы в декабре 2022 года. Ранее мы подробно рассказали о Рождественском посту в этом году. Узнайте, можно ли соблюдать пост и как это правильно делать.