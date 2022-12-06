Российские оккупанты в ночь на 6 декабря обстреляли Никопольский район Днепропетровской области. К счастью, никто не пострадал. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram главы Днепропетровской ОВВ Валентина Резниченко. "Россияне всю ночь держали под прицелом своей тяжелой артиллерии Никополь, Красногригорьевскую и Марганецкую общины. В мирные города и села прилетели почти 50 снарядов. Прошло без погибших и раненых", — отметил чиновник. Резниченко рассказал о последствиях обстрелов: в Никополе изуродованы более 10 частных домов, хозяйственные постройки, газопроводы и линия электропередач. В Красногригорьевской общине перебита линия электропередач, питавшая насосную станцию местного водоканала. Более 9 000 семей из нескольких поселков и деревень остались без воды. Энергетики уже приступили к работе. В Марганецком обществе повреждены частные дома и газопровод. "В остальных районах ночь была без тревог и чрезвычайных ситуаций и в эту минуту спокойно", — добавил глава ОВА.

Россияне ночью обстреляли Никопольский район / (t.me/dnipropetrovskaODA) Напомним, захватчики на ночь 6 декабря нанесли ракетный удар по пригороду Запорожья. Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.