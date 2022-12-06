Во временно оккупированном Мелитополе Запорожской области 6 декабря был слышен звук мощного взрыва. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram мелитопольского городского головы Ивана Федорова. "Утреннее хлопок для оккупантов в Мелитополе", — отметил мэр. Согласно данным, обнародованным Федоровым, в одном из микрорайонов раздался взрыв, слышавший пол города. Чиновник добавил, что в настоящее время все подробности уточняются. Напомним, в Генштабе проинформировали, что украинские военные 5 декабря отразили все атаки врага на Донбассе. Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.