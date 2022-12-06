Гороскоп с 5 по 11 декабря 2022 расскажет о знаках Зодиака, которым очень сильно повезет в ближайшее время в сфере финансов и успеха. Прогнозом со Styler поделилась известный астролог-исследователь Арина Артуровна в Telegram. Эксперт советует читать гороскоп по Асценденту (восходящему знаку) и Зодиаку. Овен На этой неделе Овнам очень повезет. Но не обойдется без конфликтов. Старайтесь сглаживать острые углы в отношениях с окружающими, чтобы не нарваться на неприятности. Ловите удачу, но будьте благоразумны и сдержанны. Близнецы Близнецов ждет взлет по карьерной лестнице или неожиданная прибыль. Возможен выигрыш в лотерею или заключение выгодного соглашения с новыми бизнес-партнерами. Не упустите шанс сорвать большой куш. Сейчас успех полностью на вашей стороне. Скорпион Скорпионы целую неделю будут на коне. Вам повезет как в бизнесе, так и в личных отношениях. Но не перегибайте палку. Старайтесь быть сдержаннее. Сосредоточьтесь на ваших целях и не обращайте с избранного пути. Вас ждет удивительный успех, но не теряйте голову. Читайте полный гороскоп для всех знаков Зодиака с 5 по 11 декабря. Кроме того, мы писали, в чем следует встречать Новый 2023 год всем знакам Зодиака.