Соединенные Штаты не намерены пополнять российской нефтью стратегические запасы, использованные для уменьшения глобальных цен на "черное золото". Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление спикера Белого дома Карин Жан-Пьер, сделанное во время брифинга. Чиновник прокомментировала замечания СМИ о том, что администрация США ранее объявила план закупки нефти страны по цене 70 долларов за баррель. В частности, Жан-Пьер ответила на сформулированный в этом контексте вопрос о том, не рассматривают ли возможность сделать это за 60 долларов за баррель нефти из РФ? "Нет, поскольку был применен запрет (на закупку российской нефти – ред.)", — подчеркнула представитель Белого дома. Напомним, 2 декабря страны Европейского Союза согласовали установление максимальной цены за российскую нефть на уровне 60 долларов за баррель. После этого стало известно о соответствующем решении стран G7 и Австралии. Соответствующие ограничения вступили в силу 5 декабря 2022 года. Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.