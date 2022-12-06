В Курске (Российская Федерация) в районе аэродрома ночью во вторник, 6 декабря, произошел взрыв с последующим пожаром. Горящий нефтенакопитель пытаются потушить пожарные службы. Власти региона сообщают об атаке беспилотника. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление губернатора Курской области Романа Старовойта в Telegram. "В результате атаки беспилотника в районе курского аэродрома вспыхнул нефтенакопитель", — говорится в заявлении чиновника. Также отмечается, что в результате происшествия пострадавших нет. Губернатор добавил, что пожар локализуется и на месте работают "все спецслужбы". В сети публикуют видео с места ЧП. На кадрах видны вспышки при взрывах, а также столб пламени в темном ночном небе.

Видео: взрыв в районе курского аэропорта ночью 6 декабря в РФ Здесь следует отметить, что нынешний инцидент на аэродроме в Курске стал третьим ЧП с аэродромами в РФ в течение суток. Ранее днем, 5 декабря, РосСМИ сообщали о падении беспилотника на аэродроме в Саратовской области, а также о взрывах на аэродроме под Рязанью. После этого в Минобороны РФ заявили, что по аэродромам, где базируется стратегическая авиация, якобы ударили беспилотниками. Позже появился снимок последствий взрыва на российском военном аэродроме "Дягилево" в Рязанской области. Впоследствии обнародовали и спутниковые фото последствий взрыва на аэродроме "Энгельс" в Саратовской области РФ. В России утверждают, что аэропорты атаковали беспилотники. Вместе с тем, как отметил представитель ГУР МОУ Андрей Юсов, подтвердить или опровергнуть причастность Украины к взрывам на аэродромах РФ 5 декабря пока невозможно. По мнению аналитиков Института изучения войны, взрывы на двух стратегических аэродромах в РФ 5 декабря могут сорвать кампанию ракетных ударов по украинской инфраструктуре. Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.