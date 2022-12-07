Гороскоп с 5 по 11 декабря 2022 года расскажет о трех знаках Зодиака, которых ждут крутые изменения в жизни. Прогнозом со Styler поделилась известный астролог-исследователь Арина Артуровна в Telegram. Эксперт советует читать гороскоп по Асценденту (восходящему знаку) и Зодиаку. Рак Раки могут поменять место работы или разорвать исчерпавшие себя отношения. Но не стоит расстраиваться по этому поводу. В конце концов все обернется только к лучшему. Вскоре удача постучатся и в вашу дверь. Но придется немного подождать. Лев Львы будут сиять в центре внимания! На этой неделе Фортуна вам улыбнется и важно не упустить шанс выгодно выделиться на общем фоне. Это поможет создать и укрепить новые связи, а также улучшить как материальное положение, так и отношения с партнерами по бизнесу и семейной жизни. Козерог Ваши изменения зависят от вас. Настало время для решительных действий. Отбросьте сомнения. У вас все получится, если поверите в себя и не будете тормозить на крутых поворотах. Также читайте полный прогноз для каждого знака Зодиака на неделю. Кроме того, мы писали, кому из знаков Зодиака сильно повезет в 2023 году.