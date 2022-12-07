В России распространяются слухи о якобы возможном вторжении украинских войск на территорию Курской области и на приграничных районах возводят укрепления. Об этом 7 декабря сообщает РБК-Украина, ссылаясь на утренние данные Генерального штаба ВСУ. "Противник продолжает нести потери. Растет количество погибших оккупантов среди мобилизованных Курской области, о чем свидетельствуют местные средства массовой информации. Кроме того, из-за информации о человеческих потерях, войну в Украине все меньше поддерживает молодое поколение россиян", — рассказали в ведомстве. Также в украинском Генштабе, в российском городе Курск и области распространяются слухи о возможном вторжении ВСУ. "В этой связи продолжается фортификационное оборудование оборонных позиций в приграничных с Украиной районах", — говорится в публикации. Ранее сообщалось, что в российской Курской области стали формировать народную жену. Кроме того, в соседней Белгородской области губернатор объявил о начале подготовки и формирования "отрядов территориальной обороны или самообороны". Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.