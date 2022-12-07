Из-за отключения света, спровоцированного российскими обстрелами, украинцы начали скупать генераторы. Но вместе с тем начали случаться несчастные случаи, связанные с несоблюдением правил пользования генераторами. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на канал ГСЧС Украины в Telegram. Спасатели рассказали, что ночью вторника в селе Белогородка Киевской области, из-за неправильной эксплуатации бензинового генератора, отравилась угарным газом 18-летняя девушка. Спасатели передали потерпевшую медикам. В настоящее время она находится в Боярской центральной районной больнице. В этой связи в ГСЧС напомнили украинцам основные правила пользования генераторами: Генератор можно использовать только на открытом воздухе. Нельзя устанавливать в здании, потому что во время работы он выделяет угарный газ, что может привести к отравлению и летальным исходам. Устанавливать генератор нужно так, чтобы расстояние до ближайшей поверхности (стены, окна и т.п.) было не менее 6 метров. Это важно, потому что при работе он сильно нагревается и предметы поблизости могут вспыхнуть. Заправлять генератор нужно только на открытом воздухе и держать топливо как можно дальше (из-за риска пожара). "Неукоснительно соблюдайте правила пожарной безопасности! Берегите себя, окружающих и свое имущество!", — подчеркнули спасатели. Напомним, спасатели, учитывая атаки врага на объекты энергетики, дали советы по подготовке к блекауту в Украине. Ранее мы писали, что государственная служба Украины по чрезвычайным ситуациям развернула почти тысячу "Пунктов несокрушимости" по всей стране. Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.