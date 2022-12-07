России не удастся массированными ракетными ударами по Украине изменить ход войны или привести к полному блекауту, однако руководитель Кремля Владимир Путин не прекращает такие обстрелы, преследуя другие цели. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на слова советника Офиса президента Алексея Арестовича в эфире "Фейгина Live". "За обстрелами уже не стоят задачи военного характера. Не стоят даже политические. За ракетными обстрелами Украины стоят понты. Многомиллиардные понты, выпущенные в воздух", — отметил он. По мнению Арестовича, Путин таким образом хочет показать, что армия РФ высокотехнологична и способна "на какие-то действия". "Мероприятие на это реагирует новыми санкциями и поставками вооружений, а мы постимся мемы. Если бы убрать ракетные удары — днем, под сотни камер — окажется, что вся доблестная российская армия может отчитываться за взятие Курдюмовки", — сказал советник ОП. Так, считает Арестович, Путин "пустил на понт" стратегический запас ракет, прикрытие отсутствия боеспособности армии и "оттягивание своего конца". При этом будут платить за это за это поколение граждан РФ, а с каждым последующим ракетным ударом по Украине результат для противника "все ниже и близится к нулю", добавил он. Напомним, по данным Forbes, общая стоимость ракет, выпущенных 5 декабря РФ Украиной, составляет около 500 миллионов долларов. В Минобороны Украины обратили внимание, что в этот день массированный удар по Украине российский диктатор Владимир Путин заморозил пенсионные выплаты россиянам еще на год. Как сообщалось, украинские силы во время российской ракетной атаки 5 декабря сбили более 60 из 70 ракет. Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.