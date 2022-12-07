Российские оккупанты в ночь на 7 декабря атаковали Днепропетровскую область "Шахедами", тяжелой артиллерией и "Ураганами". В результате обстрелов никто не пострадал. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram главы Днепропетровской ОВВ Валентина Резниченко. "Круто поработали военные по воздушному командованию "Восток". Сбили все 8 вражеских беспилотников. Предварительно, это были Shahed-136", — отметил чиновник. Резниченко указал, что в течение ночи захватчики 7 раз избивали из РСЗО "Ураган" и тяжелой артиллерии по Марганецкому и Никопольскому общинам. К счастью, люди не повреждены. "Больше всего пострадал Никополь. В городе избиты до десятка частных домов, хозяйственные постройки и газопроводы. Изуродовали российские снаряды и несколько магазинов, офисные здания и колледж", — добавил глава ОВА.

Россияне ночью атаковали Днепропетровскую область / (t.me/dnipropetrovskaODA) Напомним, вечером 6 декабря в Днепре прогремела серия взрывов. Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.