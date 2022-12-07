Сегодня, 7 декабря, в большинстве регионов Украины ожидается снег и дождь. Также синоптики предупреждают об гололедице на дорогах и порывах ветра. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Укргидрометцентр. В среду в Украине будет облачно, при этом в восточных областях переменная облачность. Ночью на Правобережье, днем на Украине, кроме восточной части, прогнозируют небольшой снег, в западных, центральных и южных областях с дождем. Ночью на западе страны умеренные осадки, местами налипание мокрого снега. Синоптики предупреждают украинцев из западных, северных и центральных областей об гололеде на дорогах. Температура ночью ожидается на уровне 4-9° мороза, в восточных областях — до 12°, в западных и южных областях — 0-5° мороза. Днем в Украине от 3° мороза до 2° тепла, в Закарпатье, Прикарпатье, Одесщине и в Крыму — 3-8° тепла. Ветер преимущественно юго-восточный, 7-12 м/с, ночью в Карпатах местами порывы 15-20 м/с. Погода в Киевской области В области будет облачно, ожидается небольшой снег, а на дорогах гололедица. Температура ночью 4-9° мороза, днем от 3° мороза до 1° тепла. В Киеве ночью 5-7°, днем 0-2° мороза. Ветер юго-восточный, 7-12 м/с. Напомним, климатологи подвели итоги нынешней осени в Киеве — средняя температура воздуха составила 8,8 градуса тепла, что близко к климатической норме. Также отметим, что безморозный период в Киеве продолжался 225 дней. Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.