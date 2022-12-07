В США изучают количество использованных Россией боеприпасов в войне против Украины. Таким образом, военные пытаются убедиться, что Пентагон точно рассчитывает оружие, которое может понадобиться в случае будущих конфликтов или операций. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление главы Объединенного комитета начальников штабов Марка Милли, обнародованное Reuters. "Мы проводим анализ, чтобы убедиться, что наши планы на случай чрезвычайных ситуаций, которых у нас есть несколько по всему миру на разных театрах, составлены правильно с учетом правильных оценок и реалий", — отметил генерал. Милли добавил, что в случае необходимости военное руководство обратится к производителям оружия для пополнения арсеналов, чтобы быть убеждены в наличии необходимого уровня запасов. Напомним, у Соединенных Штатов есть достаточные запасы вооружения, чтобы продолжать помогать Украине. В то же время, по словам Ллойда Остина, Вашингтон не пытается помешать Киеву разработать собственные средства нанесения ударов большой дальности. Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.