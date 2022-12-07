В российской Курской области, граничащей с Украиной, объявили о начале формирования народной дружины. До этого в соседней Белгородской области решили создавать отряды территориальной обороны. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление курского губернатора Романа Старовойта в Telegram. "Курская область снова на защите границ государства. У нас формируется народная дружина "Патриот"", — рассказал чиновник. По его словам, добровольцы после серьезного отбора и боевой подготовки будут помогать военным охранять территорию Курской области. Руководитель региона, из которого войска РФ регулярно обстреливают территорию Украины, также пишет, что такие народные дружины "не пропустят врага" и "защитят родной край". Добавим, что 6 декабря его коллега из Белгородской области Вячеслав Гладков заявил о принятии решения о начале подготовки и формировании "отрядов территориальной обороны или самообороны". Чиновник рассказал о планах сформировать несколько таких батальонов на территории всех приграничных районов Белгородской области, и обучение, которое проводят "опытные инструкторы, прошедшие большое количество локальных войн и имеющие боевой опыт". Напомним, ранее в ноябре стало известно, что ППК "Вагнер" начала набирать "ополченцев" в двух приграничных с Украиной областях РФ — Курской и Белгородской — для их якобы "защиты". Недавно аналитики ISW сообщали, что в Кремле создают информационные условия для атаки под "чужим флагом" в Белгородской области. В начале этой недели, 5 декабря, в РФ сразу на двух аэродромах в разных областях раздались взрывы. А в ночь на 6 декабря взрывалась и горела нефтебаза в районе аэродрома в Курске — местные власти тоже говорят об атаке беспилотника. Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.