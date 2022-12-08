Известный журналист и телеведущий Алексей Душка просит о помощи украинцев, чтобы спасти маму, которая лечится от рака Об этом Алексей рассказал в Facebook. По словам журналиста, у его мамы, Натальи, обнаружили менингиому – опухоль головного мозга. К счастью, ее удалось удалить. Однако теперь есть усложнение. Женщина нуждается в длительной и стоимостной реабилитации, которая неподъемна для семьи. Алексей просит помочь его родному человеку восстановиться. Либо финансово, либо ругательством, комментарием, репостом. Журналист говорит, что никто не ожидал такого, а все дополнительные средства пошли на донаты армии. Помочь можно на карту ПриватБанка: 4731219648873606 Ранее мы писали, что воюющий на фронте Дмитрий Дикусар прервал длительное молчание и попросил украинцев о помощи. Также читайте, что украинцы могут получать по 900 гривен в месяц.