Гороскоп с 5 по 11 декабря 2022 расскажет о знаках Зодиака, которым сильно повезет в личной жизни этой недели. Прогнозом со Styler поделилась известный астролог-исследователь Арина Артуровна в Telegram. Эксперт советует читать гороскоп по Асценденту (восходящему знаку) и Зодиаку. Лев Львы на этой неделе будут в центре внимания! На этой неделе Фортуна вам улыбнется и важно не упустить шанс выгодно выделиться на общем фоне. Это поможет создать и укрепить новые связи, а также улучшить как материальное положение, так и отношения с партнерами по бизнесу и семейной жизни. Скорпион Скорпионы целую неделю будут на коне. Вам повезет как в бизнесе, так и в личных отношениях. Но не перегибайте палку. Старайтесь быть сдержаннее. Сосредоточьтесь на ваших целях и не обращайте с избранного пути. Вас ждет удивительный успех, но не теряйте голову. Рыбы На этой неделе рыбы могут насладиться заслуженным отдыхом. Вы можете себе это позволить. Вы ведь прекрасно поработали и теперь можно спокойно расслабиться и провести время с близкими людьми, укрепив отношения, или наедине с собой. Читайте полный прогноз от астролога на неделю для всех символов Зодиака. Кроме того, мы писали, как правильно провести старый год и встретить новый – год Черного Водяного Кролика.