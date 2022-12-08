8 декабря – это церковный день памяти священномученика Климента. В материале Styler вы прочитаете все приметы и запреты этого дня. Также мы расскажем, кого сегодня поздравить с именинами. Святой Климент был одним из ближайших сподвижников апостола, позже возглавил Римскую церковь и был четвёртым епископом Рима.

Святой Климент (фото: wikipedia.org) Наши предки заметили, если в этот день ожидается дождь, то зима будет холодной. Поэтому все приготовления перед морозами (утепление дома, предзимние работы в саду, покупка и ремонт зимней одежды, подготовка своего транспортного средства и т.п.) нужно успеть сделать по сей день или по крайней мере сегодня. В день памяти Климента верующие посещают церковь и просят в молитве о детях. Народные приметы этого дня Иней на сухой траве – к морозу. Птицы ютятся поближе к домам — перед снегопадом. Дятел долго стучится — к ненастью. В мороз поверх льда на реках выступила вода до потепления. Снег – лето будет с частыми дождями. Небо завесой затянуло – будет снег. Снег холмы – на хороший урожай. Нельзя ссориться, ругаться, выяснять отношения, разговаривать на повышенных тонах с кем-либо. Нельзя много есть и переедать, начинать какие-либо дела нужно на голодный желудок. Нельзя вмешиваться в чужие дела – в провал такого вмешательства. Лучше не выходить из дома в этот день. Именины сегодня отмечают : Александр, Василий, Виктор, Григорий, Иван, Илларион, Климент, Павел, Петр, Симеон, Ярослав. Кстати, раньше мы писали о том, что священники думают о праздновании Рождества 25 декабря. А также рассказывали о том, уместно ли отмечать праздники во время войны.