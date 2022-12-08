Канцлер Германии Олаф Шольц пообещал продолжить поддержку Украины, а также сообщил о планах снова баллотироваться в канцлеры. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Funke. Шольц заявил о необходимости продолжить переговоры с Россией по контролю над вооружениями в Европе, но следует прекратить боевые действия в Украине. "Прежде всего, нужно, чтобы Россия немедленно прекратила войну и вывела войска. Пожалуй, потом возникнет вопрос, как мы можем обеспечить безопасность Европы. Разумеется, мы готовы говорить с Россией о контроле над вооружениями в Европе. Мы уже предлагали это еще до войны, в этой позиции ничего не изменилось", — сказал канцлер. Шольц также сообщил, что намерен вновь выдвинуть свою кандидатуру на должность главы правительства на следующих выборах в Бундестаг, которые должны состояться в 2025 году. Напомним, ранее Шольц заявил, что Вооруженные силы Германии будут увеличивать свое присутствие в программах Североатлантического альянса и усилить вклад в защиту территории стран-членов НАТО. Кроме того, немецкий канцлер допустил возвращение к "мирному порядку" с Россией, действовавшему до начала полномасштабной войны против Украины, если президент РФ Владимир Путин откажется от агрессии против стран-соседей. Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.