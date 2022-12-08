В Украине сегодня, 8 декабря, ожидается настоящая зима. На большинстве территории не обойдется без дождя, мокрого снега, гололеда, солнца ждать тоже не стоит. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Укргидрометцентр. Осадки Облачно. В южной части, восточных и в большинстве центральных областей мокрый снег и дождь, иногда налипание мокрого снега, на остальной территории ночью местами небольшой, днем без осадков. Гололедица и туман На дорогах западных, северных и центральных областей местами гололедица, в юго-западной части местами туман. Ветер южный и юго-восточный, 7-12 м/с. Температура ночью 0-5° мороза, днем от 2° мороза до 3° тепла; на юге страны ночью от 1° мороза до 4° тепла, днем 3-8° тепла, в Крыму до 13°. Как сообщалось, в среду, 7 декабря, Киев засыпали снегом. Водителей просили не уезжать без надобности. Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.