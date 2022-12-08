США осудили "пустые угрозы" президента РФ Владимира Путина о ядерном оружии после того, как он в своем выступлении заявил о новых рисках атомной войны. Как сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Голос Америки", об этом заявил представитель Государственного департамента США Нед Прайс. Он сказал, что заявления Путина о ядерном оружии "безответственны". "Мы считаем, что любые разговоры абсолютно безответственны. Если не применит первой ни при каких обстоятельствах, значит, и вторая тоже не применит. Потому что возможности применения ядерного удара по нашей территории сильно ограничены", — добавил Прайс. Он напомнил, что ядерные государства со времен холодной войны, включая Китай, Индию, Соединенные Штаты и Россию, всегда гарантировали, что "ядерная война — это то, что никогда нельзя начинать и что ее нельзя выиграть". "Это опасно и противоречит духу этого заявления, лежавшему в основе режима ядерного нераспространения со времен холодной войны", — добавил Прайс. Напомним, говоря о продолжении войны Путин сказал, что РФ "будет защищать себя всеми имеющимися в распоряжении средствами" и напомнил об угрозе ядерной войны. Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.