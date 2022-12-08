Российские силы, возможно, модифицировали иранские беспилотники для работы в холодных погодных условиях. Об этом сообщает РБК-Украина с ссылкой на Институт изучения войны (ISW). Аналитики прогнозируют, что в ближайшие недели войска РФ увеличат использование иранских дронов против Украины в поддержку своей кампании против критической инфраструктуры. Эксперты отмечают, что российские силы возлагаются на системы вооружения иранского производства из-за истощения высокоточного оружия российских вооруженных сил арсенала. Напомним, Россия несколько недель не использовала для ударов по Украине иранские дроны-камикадзе. По предположению военных, это связано не столько с морозами, сколько с окончанием партии снабжения дронами из Ирана. Однако 6 декабря российские войска ночью атаковали Днепропетровскую область 8 дронами типа Shahed-136. Защитники сбили все вражеские беспилотники. Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.