ООН изучает информацию по обвинению в использовании иранских беспилотников Россией, заявил генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш. Он столкнулся с давлением западных государств, требующих направить экспертов в Украину для проверки деталей сбитых дронов. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters. В распоряжении агентства оказались копии писем, направленных на этой неделе генсеку ООН Великобританией, Германией и Францией. Западные государства обратились к Гутерришу с просьбой сообщить обновленную информацию о планах командировки экспертов ООН в Украину. Россия также дважды писала Гутерришу, обвиняя Лондон, Берлин и Париж в нарушении Устава ООН и попытках повлиять на генерального секретаря организации. В докладе, сделанном в Совбезе во вторник, с содержанием которого ознакомилось агентство, Гутерриш упомянул обвинения в отношении беспилотников. "Секретариат изучает имеющуюся информацию. О любых выводах будет уведомлено Совет безопасности в установленном порядке", — сказал он. Отвечая на вопрос, планируется ли визит экспертов ООН в Украину, официальный представитель ООН Стефан Дюжаррик отказался от комментариев. Великобритания, Франция, Германия, США и Украина заявляют, что поставки беспилотников иранского производства в Россию нарушают резолюцию Совета Безопасности ООН от 2015 года, которая закрепляет "ядерное соглашение" с Ираном. Гутерриш дважды в год отчитывается перед Советом о реализации соглашения. Напомним, Россия собирается "пересмотреть отношения" с ООН, если организация будет исследовать сбитые над Украиной дроны. При этом РФ в ходе атак якобы "использует только беспилотники собственного производства". Иран частично признал, что отправлял "Шахедов" в РФ. Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.