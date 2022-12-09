9 декабря – это в народном календаре Юрьев день. Церковный праздник называется Георгий Победоносец. Это особенный день для христиан. В материале Styler мы расскажем обо всех приметах и запретах этого дня. Также мы расскажем, кого сегодня поздравить с именинами. История праздника Празднование дня Георгия Победоносца 9 декабря установил киевский князь Ярослав Мудрый в 11 веке. Эту дату в православии посвятили освящению Георгиевского храма в 1051-1054 годах в Киеве. Георгию Победоносцу молятся об охране себя и домашних животных от волков. Считается, что на осеннего Юрия у волков свадьбы, что они к Рождеству или Крещению (Сретению) ходят стаями. Наши предки прислушивались к кукушке: если они шли в зиму, то зима будет.

Георгий Победоносец (фото: wikipedia.org) Если на улице мороз, то 19 декабря также будет морозным. Оттепель – зимой будут частые потепления. Северный ветер – ждите сильных заморозков. В мороз на речной лед выступила вода – вскоре потеплеет. Сне на холмы ложится – урожай будет обильным. Петухи рано раскричались – перед потеплением. Что сегодня запрещено делать Нельзя в этот день заниматься финансовыми делами – они будут неуспешными. Запрещено 9 декабря охотиться – несчастья и беды лягут на всю семью. Не рекомендуется отправляться в путешествие, дальнюю дорогу. Запрещено в этот день пить алкоголь. Нельзя есть кислые продукты, лучше отдавать фруктам и ягодам. Нельзя ссориться и выяснять отношения – последствия таких ссор могут быть очень плохими. День ангела сегодня отмечают владельцы таких имен: Афанасий, Георгий, Иннокентий, Федот и Иаков. Поздравьте их с именинами! Раньше мы писали о 5 комнатных растениях, которые заменят елку на Новый год. Читайте также о праздниках, которые будут отмечать украинцы в декабре 2022 года.