Российские власти приказали разместить "Грады" на Запорожской АЭС, чтобы ослабить критику радикальных сторонников войны на фоне сообщений о выводе войск с территории станции. Об этом сообщает РБК-Украина с ссылкой на Институт изучения войны (ISW). Аналитики ISW напомнили, что предыдущие опубликованные спутниковые кадры подтверждают, что российские силы хранят военную технику, в том числе боеприпасы, бронетранспортеры, зенитные пушки и другое вооружение на территории ЗАЭС. "Развертывание нового оборудования на ЗАЭС может быть попыткой успокоить слухи российских националистически настроенных военнослужащих о возможном выходе России из ЗАЭС, который Кремль дважды отрицал за последние 10 дней", — считают эксперты. Напомним, ранее глава МАГАТЭ заявлял, что зону ядерной безопасности вокруг ЗАЭС могут установить уже до конца года. Мы также писали, что в России подтвердили обсуждение декларации о зоне ядерной безопасности вокруг ЗАЭС. Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.