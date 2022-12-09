Масштабный пожар произошел в крупном торговом комплексе "Мега Химки", расположенном на Ленинградском шоссе, у границы Москвы и Московской области. Об этом сообщает РБК-Украина с ссылкой на Mash. Региональное управление МЧС сообщает, что площадь пожара составляет 7 тысяч кв. м, ему присвоена высшая категория сложности. Представитель МЧС сказал, что загорелась кровля гипермаркета "OBI". По предварительным данным, пострадавших нет. На видео, публикуемых в Telegram, видно зарево и столб дыма над торговым центром. Кроме того, слышны взрывы. О причинах пожара не сообщается. Напомним, ранее стало известно, что в Москве 20 ноября возник сильный пожар. Центр российской столицы затянуло дымом. Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.