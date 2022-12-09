Команда нового президента Бразилии Луиса Инасио Лулы да Силвы подала в суд на бывшего президента Жаира Болсонара, его приспешника и двух сыновей. Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на Reuters. Иски обвиняют этих людей в злоупотреблении властью и нападках на избирательную систему страны и преследуют цель запретить им баллотироваться никогда. Отметим, что Болсонару и его кандидат в вице-президенты генерал армии в отставке Вальтер Брага Нето проиграли выборы с минимальным отрывом. Во время предвыборной кампании Болсонару позволял критиковать электронную систему голосования в Бразилии, заявляя, что ее легко можно фальсифицировать. Напомним, что президент Бразилии Жаир Болсонару обжаловал результаты выборов, которые он проиграл в прошлом месяце Луису Инасио Лули да Силви. Ранее сообщалось, что в Бразилии завершились 31 октября выборы президента. Победу одержал бывший глава государства Луис Инасиу Лула да Силва. Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.