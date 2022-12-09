Отстраненный от власти президент Перу Педро Кастильо пригласил политическое убежище в Мексике. Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на Twitter министра иностранных дел Мексики Марсело Эбрарда. В своей публикации глава мексиканского внешнеполитического ведомства также показал саму просьбу, подписанную адвокатом Виктором Льендо. Кастильо подтвердил, что направил прошение об убежище, полученном в посольстве Мексики сегодня утром. Мы начали консультации с перуанскими властями", — написал Эбрард. Напомним, что президент Перу Педро Кастильо заявил, что распускает Конгресс и заменяет его на "чрезвычайное правительство". А через несколько часов после этого парламент страны проголосовал за его отстранение от должности. Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.