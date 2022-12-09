Латвийские партнеры из Риги передали Киеву 49 генераторов и тепловые пушки. Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на публикацию на сайте КГГА. Оборудование будет развезено на объекты уже в пятницу, 9 декабря. Заместитель председателя КГГА Петр Пантелеев поблагодарил партнеров и отметил, что методами энергетического террора Россия воюет именно с гражданским населением. "Городские власти Киева и горожане выражают благодарность городу Риге и латвийцам, которые продолжают поддерживать нас в этот тяжелый и страшный период войны со стороны России. Сейчас враг целенаправленно целит в энергетические объекты, пытаясь лишить украинцев электроэнергии и тепла. По сути, это прямая война с гражданским населением", — заявил он. Напомним, что Франция 7 декабря передала Украине 100 генераторов средней мощности для прохождения отопительного сезона. Также ранее сообщалось, что в Европе запустили массовую кампанию "Генераторы надежды" по поставкам в Украину устройств, которые могут помочь в период отключения света. Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.