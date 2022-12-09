Россия инициировала 9 декабря заседание СБ ООН для обсуждения поставок Украине вооружений Западом. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на график заседаний ООН. Заседание состоится в пятницу в 15:00 по восточноамериканскому времени (в 22:00 по Киеву). Россия активно добивается уменьшения финансовой и военной помощи Запада Украине, признания незаконной аннексии Россией украинских территорий и ограничения военной активности НАТО и Запада в Европе. Напомним, в ноябре Совбез ООН не принял резолюцию России по созданию комиссии по расследованию "военно-биологической деятельности" Украины и США. Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.