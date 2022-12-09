Сербия рассмотрит возможность отправки 1000 представителей силовых структур в Косово. Об этом заявил директор Управления Косово и Метохии Петарь Петкович на внеочередной пресс-конференции, сообщает РБК-Украина со ссылкой на Kosovo Online. Петкович обвинил премьер-министра Косово Альбина Курти, что тот якобы пытается оккупировать север страны. "По нашим данным, 300-350 косовских полицейских с бронетехникой вторглись на север Косово, заблокировали Косовскую Митровицу и расположились в условиях смешанного насилия", — сказал он. Он отметил, что полицейские якобы преследуют граждан и останавливают их на улице. Поэтому, добавил он, президент Сербии Александр Вучич и правительство страны рассматривают возможность отправки на территорию Косово в 1000 сербских правоохранителей. "Учитель много раз повторял, что мы не допустим нового погрома нашего народа. Я надеюсь, что те, кому нужно рассудить Курти, поймут это сообщение, потому что мы не позволим нашим людям страдать", — сказал Петкович. Напомним, что на территорию муниципалитета Северная Митровица зашли более 200 спецназовцев частично признанного Косово на бронеавтомобилях. Подобные меры были приняты на фоне нарастающего напряжения перед выборами в муниципалитетах. Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.