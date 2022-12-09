Российские войска ночью 9 декабря снова обстреливали Никопольский район в Днепропетровской области. Враг применял "Грады" и тяжелую артиллерию. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram главы Днепропетровской ОВА Валентина Резниченко. Воздушная тревога продолжалась 12 часов. Оккупанты накрыли огнем Мировскую, Красногригорьевскую и Никопольскую общины.

В результате атаки повреждены частные дома / Фото: dnipropetrovskaODA В Красногригорьевской общине повреждены несколько частных домов и гаражей, оборвана линия электропередач. Детали обстрелов выясняются.

Также перебиты линии электропередачи / Фото: dnipropetrovskaODA Напомним, российские войска ночью 4 декабря десять раз открывали огонь из "Градов" и тяжелой артиллерии по Никопольскому району Днепропетровской области. До этого, в ночь на 3 декабря россияне девять раз атаковали Никопольский район из "Градов" и тяжелой артиллерии. Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.