Вооруженные силы Украины нанесли удар по двум российским авиабазам в Энгельсе и под Рязанью с помощью модифицированных украинскими специалистами беспилотных аппаратов советского производства Ту-141. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Politico. При нападении, произошедшем 5 декабря, были убиты три российских военнослужащих и, согласно неподтвержденным данным, повреждены два стратегических бомбардировщика. О том, что эту атаку совершили именно с помощью советских беспилотников, заявило российское министерство обороны. А блоггеры и журналисты, поддерживающие армию РФ, уточняли, что речь идет об аппаратах Ту-141 "Стриж", созданных в 1960-х годах и предназначавшихся для разведки. Теперь эту версию в интервью Politico подтвердили два неназванных украинских источника, знакомых с деталями сделки. По их сообщениям, беспилотники были модифицированы украинскими специалистами, что доказывает их способность к инновационным решениям – в то время как Россия вынуждена покупать дешевые дроны для ударов по Украине в Иран. "Главным фактором успеха была неожиданность, – цитирует Politico одного из своих украинских собеседников, работающего в украинских правительственных структурах. – Россия просто не ожидала ничего подобного. Теперь они будут к этому готовы". По данным источников, технологии, применяемые для модификации Ту-141, были разработаны в Украине, а не предоставлены США или другими западными странами. Напомним, что утром 5 декабря прогремели взрывы на российских авиабазах "Энгельс" и "Дягилево" на окраине Рязани. В привычной манере оккупанты обвинили Украину в "терроризме". После чего журналисты опубликовали первые спутниковые снимки "Дягилево" после взрывов. На них был виден поврежденный самолет. При этом уже вчера были опубликованы новые спутниковые снимки, на которых отмечено, что с российской авиабазы пропал поврежденный взрывом самолет Ту-22М, а также исчезли по меньшей мере девять бомбардировщиков Ту-22М. Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.