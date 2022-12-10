Белоруссия согласилась на транзит украинского зерна через свою территорию для дальнейшего экспорта из литовских портов. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление спикера генерального секретаря Организации Объединенных Наций Стафена Дюжаррика. 9 декабря в Нью-Йорке генсек ООН Антониу Гутерреш принял заместителя министра иностранных дел Беларуси Юрия Амбразевича. На встрече белорусский дипломат проинформировал о том, что его страна "без предварительных условий согласится на транзит украинских зерновых". Амбразевич также повторил просьбу правительства Беларуси иметь возможность экспортировать собственные удобрения, которые в настоящее время подпадают под санкции Запада. Напомним, Украина бесплатно отправит зерно голодающим странам. Таким образом, будет спасено не менее 5 миллионов человек. Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.