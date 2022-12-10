10 декабря православные упоминают о святом Романе. 10 декабря православная церковь также празднует Знамение Пресвятой Богородицы . В этот день почитается память преподобной Богородицы. Появился святой образ на Руси в XI веке, а название получил после чуда, произошедшего в 1170 году во время покровительства Богоматери города Новгорода и его жителей. В материале Styler вы прочитаете все приметы и запреты этого дня. Также мы расскажем, кого сегодня поздравить с именинами. Что нам известно о празднике В честь столь значимого дня во многих православных храмах состоятся праздничные богослужения. Верующие люди непременно постараются их посетить. Если же вы по каким-то причинам не сможете этого сделать, то прочесть молитву можно и дома. После службы принято семьей собраться за обедом. Однако не следует забывать, что День иконы Божией Матери "Знамение" отмечается во время Рождественского поста. По этой причине следует соблюдать соответствующие ограничения в пище. В этот день чествуется один из важнейших образов в христианстве – икона Пресвятой Богородицы, которая и называется "Знамение". На ней изображена молящаяся Богоматерь. Также на иконе изображен младенец Иисуса на груди у Марии. Эта икона считается чудотворной. Икона "Знамение" (фото из открытых источников) Главные приметы этого дня 10 декабря дым из печи стелется землей – будет оттепель; если дым идет вверх по столбу, скоро придут морозы; коровы сопят и фыркают — скоро будет похолодание; Воробьи дружно чирикают — жди тепла. Что нельзя делать в этот день нельзя вязать или шить, нельзя ругаться, нельзя впускать в дом старых, бедных и немощных, нельзя лениться. Кстати, раньше мы писали о том, что священники думают о праздновании Рождества 25 декабря. А также рассказывали о том, уместно ли отмечать праздники во время войны.