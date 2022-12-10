Руководитель Офиса президента Украины Андрей Ермак на встрече с послами стран Большой семерки представил формулу мира, предложенную главой государства Владимиром Зеленским. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу президента. Эта инициатива ранее была представлена Зеленским во время онлайн-выступления на саммите G20 на Бали в ноябре. Ермак в разговоре с послами G7 9 декабря отметил, что "по убеждению президента, мы нуждаемся в четком открытом плане мира". Чиновник подробно проинформировал дипломатов о пунктах, из которых состоит план, и подчеркнул, что Украина продвигает формулу мира на всех международных встречах, круглых столах и объясняет, каким должно быть справедливое окончание российской войны против нашей страны. Как отметил глава ОПУ, украинская формула мира построена таким образом, чтобы закончить войну и сделать невозможным повторение агрессии, захват территорий, а также ядерного, продовольственного шантажа и нанесения ущерба экологии . Также Ермак обратил внимание, что наработка такого документа важна для преодоления российского нарратива, особенно распространенного в странах Африки, Латинской Америки и Азии, что якобы РФ готова к переговорам и окончанию войны, а Украина — отказывается. Руководитель ОПУ заявил, что Украина рассчитывает на поддержку формулы мира странами – участниками G7 и предлагает государствам стать лидерами по выполнению тех или иных ее пунктов. "Кроме того, мы инициируем запуск дипломатического процесса для работы над внедрением формулы . Первым практическим шагом может стать встреча лидеров, чтобы продемонстрировать единство в стремлении к миру", — сказал Ермак. Ранее сообщалось, что 9 декабря президент Владимир Зеленский обсудил украинскую формулу мира с премьер-министром Великобритании Риши Сунаком. Напомним, что США и страны G7 поддерживают мирный план, представленный Зеленским, и считают, что он мог бы стать потенциальным решением войны. Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.