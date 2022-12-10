Использование электронных услуг по прогнозам даст суммарный экономический и антикоррупционный эффект для государства на уровне 48 миллиардов гривен в 2022 году, то есть в три раза больше, чем в 2020-2021 годах. Об этом заявил вице-премьер-министр – министр цифровой трансформации Украины Михаил Федоров, передает РБК-Украина со ссылкой на его Telegram. "16,3 млрд грн — таков суммарный экономический и антикоррупционный эффект только от электронных услуг в Действии в 2020-2021 годах. А прогноз по итогам 2022 года составляет на уровне 48 млрд грн", — говорится в публикации. Чиновник также рассказал о конкретных кейсах Минцифры. В частности – ликвидация коррупции благодаря переводу каждой сферы в онлайн, объясняет Федоров. "Важный пример — цифровизация сферы строительства . Раньше оформления документов на строительство граждане и бизнес были вынуждены платить большие взятки. Сейчас — все прозрачно в несколько кликов на портале Действие и сайте e-construction", — пишет он. В результате благодаря внедрению Единой государственной электронной системы удалось сэкономить государству 3 миллиарда гривен в год. Запуск электронных больничных позволили сэкономить 4 миллиарда гривен ежегодно, поскольку раньше, до диджитализации е-больничных, ежегодно по листкам нетрудоспособности из госбюджета выплачивалось более 18 миллиардов гривен, и "часть средств уходила на купленные в интернете справки". "По данным Минфина, до 10% всех социальных выплат — неэффективны. На социальную сферу ежегодно тратится больше всего средств — более 700 млрд грн, которые сложно отследить. Это — субсидии, пенсионные выплаты и прочее. Запуск Единой информационной системы социальной сферы позволит сэкономить бюджет в 11 млрд грн каждый год", — привел министр следующий пример и добавил, что работа над этим еще ведется. Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.